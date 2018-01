Violência suspende aula em escolas na zona norte do Rio Mais de 2 mil alunos de três escolas no complexo de favelas da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro, estão sem aulas nesta quarta-feira, 30, embora a greve dos professores na rede municipal tenha terminado na última segunda-feira, 28. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, as aulas foram suspensas "por conta de violência no entorno". O 22º Batalhão de Polícia Militar (BPM), responsável pela segurança do local, informou que não houve operações na comunidade nesta quarta.