Virada Cultural terá Daniela Mercury e Fafá de Belém

Ela se unirá ao Zimbo Trio, grupo paulista de samba-jazz que acompanhou Elis nos anos 1960, para interpretar "O Canto da Cidade", de 1992. O trio e a cantora irão homenagear, entre outros, Elis, o paulista Paulo Vanzolini e o carioca Vinicius de Moraes.No mesmo palco se apresentarão Racionais MC´s, George Clinton/G P-Funk All Stars e Black Star.

Pelo twitter, os cantores Fafá de Belém e Lobão revelaram que também se apresentarão na Virada. Lobão abre o palco do rock, na avenida São João, no dia 18 de maio. Fafá fará o encerramento da Virada, no dia 19, no palco do largo do Arouche, onde haverá lambadas, axés e carimbós.