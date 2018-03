Virada Cultural terá transporte público na madrugada

Além dos transportes disponibilizados, o evento terá uma linha de ônibus própria. Veículos com o letreiro "Virada Cultural" trafegarão em sentido circular, atentando quatro terminais de ônibus localizados no Centro de São Paulo. A SPTrans informou que outras 28 linhas vão operar no horário especial para fazer a integração com os sistemas de trens.

No Metrô, as 64 estações da cidade ficarão abertas para embarque e desembarque, das 4h40 do sábado (18) até 0h de segunda. Todas as linhas de trens da CPTM funcionarão com intervalo média de 30 minutos entre a madrugada de sábado até a 1h de segunda. Os usuários podem encontrar as informações detalhadas do esquema de transportes nos site da Virada Cultural, da Prefeitura e também das empresas de transporte da cidade.

Os motoristas de carros também precisam ficar atentos durante o final de semana. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) montou uma série de operações na região central da cidade que começaram nessa terça-feira, 14, e vão até a madrugada de segunda. Para evitar o congestionamento no trânsito, a CET recomenda que as pessoas utilizem o transporte público para chegar ao evento.