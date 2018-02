Virada Paulista leva 563 atrações ao interior Com atrações que vão do heavy metal do grupo Sepultura ao balé clássico da São Paulo Companhia de Dança, começa hoje, às 18 horas, a Virada Cultural Paulista, que levará 563 atrações - de música, teatro, dança, cinema - a 20 municípios do interior. Em 24 horas, até as 18 horas de amanhã, 1 milhão de pessoas são esperadas nas ruas das cidades escolhidas para abrigar o evento, segundo estimativa do governo do Estado.