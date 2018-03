Viradouro surpreende é forte candidata ao título este ano A Viradouro surpreendeu mais uma vez e é forte candidata ao título de campeã deste ano. A escola, que tem o carnavalesco mais criativo do carnaval carioca, Paulo Barros, conseguiu, como havia prometido, arrepiar a Sapucaí, com um enredo bem desenvolvido, carros alegóricos e alas surpreendentes e fantasias muito bem elaboradas. A agremiação, que fechou o domingo de desfiles, entrou com fôlego para repetir o grande feito de 1997, quando conquistou seu único campeonato no Grupo Especial. A polêmica envolvendo o carro do Holocausto, proibido de desfilar por uma decisão judicial concedida em resposta a uma ação impetrada pela Federação Israelita do Estado do Rio, não atrapalhou em nada o desempenho da escola de Niterói. Revoltado com o cerceamento de seu direito de expressão, Barros vestiu um destaque de Tiradentes e colocou 70 pessoas vestidas de branco e com a boca tapada por uma faixa, representando a proibição de ele se manifestar da forma como havia planejado. Duas frases estampavam o carro: "Liberdade ainda que tardia" e "Não se constrói o futuro enterrando a história." Na concentração, Barros já estava certo do resultado que alcançaria. "Eu não tinha plano B, porque tinha um carro muito forte. Mas duas horas depois de receber a notificação o carro já estava redefinido." Ele negou que tivesse a intenção de colocar um destaque trajado como Hitler para sambar sobre as figuras de corpos esquálidos de judeus mortos em campos de concentração nazistas. "Quem falou isso foi extremamente irresponsável." Barros superou as expectativas já no abre-alas. Uma pista de esqui 30 metros de extensão e oito de altura deu a partida para o enredo "É de arrepiar". Vinte esquiadores profissionais "evoluíram" sobre quilos de gelo especial, trazido especialmente de São Paulo. "Este tipo de gelo resiste melhor a altas temperaturas", explicou um dos esportistas, Dany Haiat, da equipe brasileira de snowboard. A carga veio num caminhão frigorífico, junto com esculturas em gelo em tamanho natural usadas para compor a comissão de frente. O efeito, além de visual, foi também sensorial - de fato, fez frio na Sapucaí! Baratas (que avançavam sobre restos de comida sobre um carro), aranhas (que rastejavam no chão do Sambódromo), cobras, lagartos, moscas e outros animais repugnantes representavam o arrepio causado pelo nojo e pelo medo. Com o mesmo intuito, foram lembrados filmes de terror, caso de "A hora do pesadelo" e "O Exorcista", além de "Edward Mãos de Tesoura", símbolo do arrepio provocado pelo desconhecido. Uma ala tinha integrantes "vestidos" de cadeira elétrica; outra, de pingüins, que andavam exatamente como fazem as aves. Juliana Paes, a rainha de bateria, estava em êxtase, mesmo com a chuva. Deu o show de sempre, sambando graciosamente e interagindo com os ritmistas. "É até emocionante, porque me lembra o primeiro ano em que desfilei como rainha de bateria da Viradouro, cinco anos atrás", ela disse. A atriz representava a Taça Jules Rimet, diante de uma bateria caracterizada como o jogador Jairzinho, na Copa do Mundo de 1970 - era o arrepio da felicidade extrema. Os instrumentistas jogaram bolas de futebol para a platéia, que não parou de aplaudir a passagem da agremiação. O carro do Kama Sutra, com casais simulando relações sexuais, sob um lençol gigante ou diante da platéia, em posições diversas, foi outro que surpreendeu. Assim como o último, que homenageou Cartola. Em sua pose clássica, violão em punho, o mestre - esquecido por sua Mangueira, que preferiu celebrar o centenário do frevo pernambucano - surgiu em meio a rosas que desabrocharam na avenida. O destaque principal era a cantora Beth Carvalho, que, brigada com a Mangueira, aceitou o convite da Viradouro para ajudar a arrepiar o público da Passarela do Samba. Dona de um samba bonito, luxuosa, vibrante e ousada na dose certa, a escola de Paulo Barros provou que vale a pena tentar inovar o carnaval carioca. Os espectadores concordaram: ficaram até o fim do desfile para prestigiar a melhor escola a pisar na avenida na madrugada desta segunda-feira.