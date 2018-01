Vírus ataca mundo virtual de Second Life O mundo virtual de Second Life, onde usuários interagem uns com os outros num ambiente tridimensional, foi atacado por um vírus que paralisou as atividades do serviço. Chamado de grey goo, o vírus interrompeu temporariamente as atividades do mundo tridimensional ao aumentar a carga de trabalho dos servidores até que eles travaram. Os ´vírus´ apareciam em forma de anéis de ouro que, tocados pelos usuários, se replicavam e aumentavam a lentidão do serviço. A Linden Lab, empresa responsável pelo game, interrompeu as atividades até restabelecer a normalidade dos sistemas. Com mais de um 1,5 milhão de usuários registrados, Second Life é um mundo onde é possível fazer trocas de elementos como roupas, carros ou casas. Não é a primeira vez que um vírus afeta os usuários do game. O chamado CopyBot foi um vírus criado dentro do mundo de Second Life e que permitia a alguns usuários copiar bens de outros jogadores sem precisar pagar seus autores - esquema que é a base da economia virtual no mundo do game.