Vírus atingem quase 1 mi de computadores na China

Quase um milhão de computadores chineses foram atacados por vírus durante o feriado nacional da semana passada, de acordo com informações da imprensa estatal. A agência de notícias Xinhua informou que três tipos diferentes de vírus atacaram computadores durante a chamada Semana Dourada, uma semana inteira de feriados na China. Com o feriado, a maioria das pessoas estava de folga, com bastante tempo para passar em casa online, o que explicaria a alta incidência de vírus. Não é a primeira vez que usuários de internet na China enfrentaram problemas este ano. Um terremoto no Oceano Pacífico danificou cabos no mar há alguns meses, reduzindo a velocidade das conexões com a rede mundial de computadores. Isso forçou muitas pessoas a voltar a usar suas antigas máquinas de fax. Acredita-se que mais de 130 milhões de pessoas utilizem a internet na China. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.