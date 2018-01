Vírus "Berlusconi" atinge computadores da Itália Um vírus de computador começou a ser transmitido por e-mail na Itália, onde muitos internautas se sentem tentados a abrir a mensagem devido ao título - "Berlusconi assassinado" - e à possibilidade de ver uma fotografia do corpo do ex-primeiro-ministro da Itália. Outros títulos são "Berlusconi, tragédia", "O homicídio de Berlusconi" ou "A morte de Berlusconi", segundo a edição digital do jornal italiano "Corriere della Sera". Ao abrir a mensagem, o internauta é informado que Berlusconi foi assassinado por um soldado israelense. Clicando no anexo, o vírus instala um programa no disco rígido e se transmite a todos os destinatários da lista de e-mail, além de poder causar problemas de funcionamento nos sistemas operacionais Windows, segundo o jornal.