Vírus Crossover pode infectar PDAs e PCs Foi descoberto o que deve ser o primeiro vírus que pode infectar PDAs e PCs. Chamado de Crossover, o arquivo foi descoberto pela MARA - Mobile Antivirus Researchers Association (Associação dos Desenvolvedores de Antivírus Móveis), e pode infectar tanto um PC como um PDA. Ao que parece, o vírus é uma "prova de conceito", nome dado a vírus experimentais, que são usados para exemplificar como uma vulnerabilidade é explorada. De acordo com informações da MARA, o Crossover consegue identificar se está em um desktop ou PDA, se preparando para infectar outras máquinas durante a sincronização de dados. Empresas de antivírus disseram que irão disponibilizar correções para o vírus tão logo recebam uma amostra dele para estudarem. A organização MARA, até o momento, disse que fornecerá as amostras para as companhias que se associarem à organização, o que é gratuito. Ainda não há uma posição de outro fornecedor de programas antivírus quanto a essa ameaça, já que uma vez que o código do Crossover seja conhecido, hackers poderiam usar seu mecanismo de invasão para criar novos vírus. O vice-presidente sênior de tecnologias móveis da McAfee, Victor Kouznetsov, condenou a postura da MARA em relação à divulgação de informações sobre o vírus, considerando-a uma política que não condiz com o comportamento padrão de colaboração entre os fornecedores da área de segurança.