Vírus de celular ganha 21 novas variantes

Os vírus de celular estão abandonando as bancadas de programadores e ganhando as ruas. Ou as redes. É o que indica informe divulgado pela empresa de segurança F-Secure, segundo a qual já existem 21 versões diferentes de um vírus de celular conhecido como Comwarrior, fornecidas por uma operadora de telefonia. É que programadores geram novas versões deste vírus a partir de pequenas variantes em seu código original. A praga virtual ataca celulares com sistemas Symbian. A empresa afirma, no entanto, que não há motivos para preocupação, já que ferramentas de segurança antivírus para celular já detectam e barram a ação maliciosa destes códigos hostis. "Esse número de variantes chega a ser insignificante visto que já possuímos a vacina para as 21. O interessante é notar como há pessoas ociosas, que acabam ocupando seu tempo com a criação de variantes comuns de malwares para celular", declara Gabriel Menegatti, diretor de tecnologia da F-Secure no Brasil.