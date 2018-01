Vírus de macro afeta StarOffice e OpenOffice Vírus de macro sempre foram fonte de dores de cabeça para usuários do pacote Microsoft Office. Essa tecnologia, que permite automatizar certas funções em documentos de texto e planilhas, causava grandes problemas já que podia ser usada para criar vírus que apagavam ou alteravam os documentos. E este era justamente um dos argumentos a favor do OpenOffice e StarOffice, pacotes de software aberto que trazem editores de texto e planilhas e que estavam livres de problemas do tipo. Estavam. Nesta semana foi detectado pela empresa de segurança Kaspersky o primeiro vírus de macro que afeta os dois programas. Chamado StarOffice.Stardust.A, o vírus afeta versões dos programas nas plataformas Windows, Mac e Linux e mostra, nos documentos infectados, uma imagem pornográfica. Não chega a causar nenhum estrago, afinal o vírus é o que os analistas de segurança chamam de ´prova de conceito´, ou seja, ele serve para demonstrar que um vírus de macro real para o OpenOffice e StarOffice é possível. Usando o seu código como base, hackers poderiam criar versões mais hostis do código e que fariam estragos de verdade em documentos. O único senão é que os dois aplicativos são pouco usados em escala internacional, o mesmo acontecendo no Brasil, onde o StarOffice e OpenOffice respondem por cerca de 6% das instalações de automação de escritórios nas empresas brasileiras, segundo a 17ª edição da pesquisa da FGV de recursos de informática. O StarOffice é uma ferramenta de automação de escritório desenvolvida pela Sun Microsystems, e que tem uma variante gratuita, o OpenOffice, que é oferecido gratuitamente para download na internet, contando inclusive com uma versão parem português do Brasil.