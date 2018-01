Vírus geram US$ 13 bilhões em prejuízos

Vírus de computador não geram prejuízos para empresas em perda de dados e interrupção de atividades, o que impacta seus negócios. Segundo a consultoria Computer Economics, que produziu um estudo sobre o impacto dos códigos hostis, o buraco é bem maior. Segundo a empresa, os prejuízos relativos à restauração de sistemas também devem ser contabilizados, o que levaria os prejuízos com vírus a US$ 13,3 bilhões em todo o mundo ao longo do ano passado. O estudo também considera o impacto de programas espiões e outros aplicativos que ´seqüestram´ o micro invadido para ser usado em ações como envio de spam ou ataque coordenado a outros sites na internet.