Vírus Nyxem é o mais ativo em outubro O vírus WORM_Nyxem.E segue na liderança dos piores vírus pelo mundo, segundo informações divulgadas pela empresa de segurança Trend Micro. A companhia afirmou que o vírus registrou mais de 49 mil infecções em outubro, 2600 das quais só no Brasil, o que corresponde a 96% do índice registrado na América do Sul. Outras ameaças incluem o Netsky, segundo na lista de infecções e o TROOJ ROOTKIT.E, um cavalo de tróia utilizado para roubar informações e dar a invasores o comando remoto de micros. Origem O worm Nyxem surgiu em janeiro deste ano e desde então inúmeras variantes foram aparecendo. A versão E representa uma ameaça aos usuários desprevenidos, pois ela se espalha via e-mail enviando cópias de si mesmo ao utilizar um mecanismo próprio de SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Além disso, este worm tem a capacidade de recolher informações de arquivos que contenham certas extensões. O usuário que recebe a mensagem de e-mail tem a impressão de que o arquivo vem de uma fonte confiável e, ao fazer o download, é criada uma cópia do WINZIP_TMP.EXE no computador. Assim, o vírus pode se propagar também por meio de drives e compartilhamentos de rede. Ao ser executado abre um arquivo nomeado SAMPLE.ZIP como tentativa de mascarar suas rotinas maliciosas.