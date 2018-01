Vírus são usados para construir nano-baterias Pesquisadores liderados por um grupo no MIT, o Massachusetts Institute of Technology, conseguiram fazer com vírus (biológicos, não os de computador) do tipo M13 formassem estruturas nanométricas. A técnica poderia permitir a construção de minúsculos fios, que seriam usados para produzir baterias de íon de lítio ultra-compactas. Estas, por sua vez, poderiam energizar máquinas em escala nanométrica (um nanômetro corresponde à milionésima parte de um milímetro). O avanço será divulgado na publicação científica Science. Segundo os pesquisadores, os vírus foram levados a montar pequenos nanocabos de óxido de cobalto em temperatura ambiente. A investigação pode levar a técnicas que permitam a construção de baterias do tamanho de um grão de arroz. Com Agências Internacionais