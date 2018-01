Vírus se espalha usando o PCC para enganar internauta A empresa e segurança Trend Micro identificou dois novos golpes por e-mail na semana passada e que exploram o interesse público em torno dos ataques ocorridos no Estado de São Paulo. Uma das mensagens, que chega ao usuário por e-mail, vem com os seguintes dizeres: "Saiba o real motivo dos ataques do PCC (Primeiro Comando Capital) em São Paulo. Anexo a carta enviada ao governador de São Paulo, Cláudio Lembo". Outra mensagem, que também chega por e-mail, atribuída à Polícia Civil do Estado de São Paulo, que diz que para combater os indivíduos mais perigosos, ela está se armando de todas as maneiras para cumprir sua missão mais nobre, a de defender o cidadão, a lei e a ordem, e que para isso conta com a ajuda do usuário para denunciar, pela Internet ou por telefone, os procurados pela justiça. Além disso, a mensagem vem com um link dizendo que estão disponíveis fotos dos responsáveis pelos atentados. Esses tipos de ataques, conhecidos como phishing, para roubo de dados bancários, fazem com que o usuário, ao fazer o download, baixe e instale automaticamente um arquivo do tipo spyware em sua máquina. Depois de instalado, a primeira vez que o usuário acessar seu banco online, o código malicioso conseguirá roubar informações como números de cartões de crédito, senhas, dados de contas ou outras informações pessoais. "Os criadores de ameaças se aproveitam também de notícias do momento, como um atrativo para iludir o usuário, que acaba seduzido e clica no link ou arquivo", afirma Leonardo Bonomi, gerente de serviços da Trend Micro.