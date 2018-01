Vírus se espalha usando o Windows Genuine Advantage Quando a Microsoft criou o programa - e a ferramenta - Windows Genuine Advantage(WGA), a idéia era que usuários de cópias piratas do Windows ´descobrissem´ que usavam uma cópia irregular, fornecendo ainda links para sites com informações sobre como regularizar o software. Só que agora, o verme (vírus do tipo worm) Cuebot-K IM, identificado pela empresa de segurança Sophos, está se aproveitando dessa ferramenta para infectar os usuários. Em seu ataque, ele se apresenta como a ferramenta WGA da Microsoft. O verme se espalha pelo software de mensagens instantâneas AOL Instant Messenger, como um novo driver de sistema que se intitula ´Windows Genuine Advantage Validation Notification´, e é carregado automaticamente durante a inicialização do sistema Windows. O verme desabilita o firewall do Windows e abre uma porta que permite a hackers remotos roubarem dados ou controlar o micro à distância.