Vírus usa acidente da Gol para roubar senhas bancárias Hackers estão usando o acidente ocorrido com o vôo 1907, da Gol, como isca para espalhar Cavalos de Tróia, programas que permitem aos invasores roubar dados bancários dos usuários. O arquivo hostil, segundo alertou a empresa de segurança Websense, chega disfarçado em um e-mail com a frase "Descobri o site onde estão as fotos do avião da Gol! São fotos impressionantes mesmo". Ao serem direcionados a um site, os usuários visualizam versões reduzidas (thumbnails) de imagens já conhecidas do acidente. Basta clicar numa das imagens para instalar um programa do tipo ´keylogger´, que atua como um ´gravador´, registrando tudo o que o usuário tecla em seu micro, com a intenção de roubar dados como senhas de acesso. O uso de assuntos de grande interesse público é o mote explorado sempre por hackers e invasores, que já tiveram como expediente desde imagens da Copa do Mundo a fotos da modelo e apresentadora Daniela Cicarelli. A orientação, nestes casos, é sempre a mesma: evite clicar em links de origem suspeita e mantenha aplicativos antivírus e firewalls ativos e atualizados na hora de ler e-mails e navegar na internet.