Vírus vegetal pode construir micro-circuitos eletrônicos O vírus do mosaico do tabaco pode abrir uma nova área de produção nanotecnológica. É que o vírus, descoberto em 1832, pode manter um tipo de ´memória digital´, segundo descobriram pesquisadores norte-americanos. A pesquisa, que será publicada no periódico científico "Nature Nanotechnology", mostra que o vírus, quando submetido a uma camada de platina, pode armazenar informação graças às suas propriedades químicas. Quando colocado em uma cultura, os vírus formaram uma capa de platina com 10 nanômetros de espessura (um nanômetro equivale à bilionésima parte de metro). Em seguida, os pesquisadores colocaram este material em uma placa, ligada a dois eletrodos, e constaram que os vírus preservavam dados como um circuito eletrônico ao passar ou interromper a circulação dos sinais elétricos, como pequenos transistores. A idéia é que o método poderia ser usado para simplificar a montagem de estruturas compactas, embora essa seja uma possibilidade distante no estágio atual da pesquisa. Outras linhas de desenvolvimento tecnológico exploram a criação de nantotubos de carbono, já que a estrutura hexagonal destas moléculas permite a formação de diminutas estruturas tubulares e que podem conduzir cargas elétricas (um de seus usos possíveis seria o emprego em superfícies condutoras de telas para computadores ou celulares, por exemplo). Conhecimento prévio A primeira menção histórica ao vírus do mosaico do tabaco remonta a 1883, embora sua existência só tenha sido comprovada em 1892. Como outros vírus, o TMV, como também é chamado (do inglês tobacco mosaic virus), se mantém ativo mesmo depois de cristalizado, diferente de microorganismos unicelulares, que rompem suas paredes quando a água em seu interior se transforma em cristais de gelo. O que faz do TMV um bom vírus para pesquisas é que ele tem uma estrutura molecular amplamente conhecida, estável e que pode se reproduzir com facilidade, além de ter a vantagem e não infectar animais.