Visa apóia uso do celular como meio de pagamento eletrônico O grupo Visa USA considera que os celulares são a melhor maneira de expandir os pagamentos eletrônicos, disse John Philip Coghlan, presidente-executivo da empresa, na feira CTIA de comunicação sem fio, enquanto revelou parcerias com diversas empresas de tecnologia. As transações sem fio são comuns em alguns países, como o Japão, onde consumidores equipados com celulares podem pagar compras aproximando seus aparelhos de leitores, em lugar de usarem cartão de crédito. Mas esse mercado ainda está na infância nos Estados Unidos. As operadoras de telefonia móvel norte-americanas consideram os pagamentos feitos com celulares como forma de incentivar a lealdade de seus usuários, enquanto empresas de pagamentos como a Visa consideram os celulares como essenciais para conquistar os consumidores norte-americanos, que usam cheques e dinheiro para 46% dos pagamentos que realizam. "Acredito que os aparelhos móveis sejam simplesmente o mais promissor dos novos sistemas de pagamento hoje disponíveis", disse Coghlan durante seu discurso na CTIA. Cerca de 57% dos consumidores norte-americanos estão interessados em usar celulares em suas compras, e 64% deles considerariam abandonar uma operadora de telefonia móvel que não ofereça pagamentos via celular, disse Coghlan, mencionando uma pesquisa da Visa com 800 usuários de celulares, realizada na metade de março. A Visa anunciou na quarta-feira que investirá na dotMobi, uma organização de Internet que está promovendo o uso do nome de domínio .mobi, em substituição ao .com, por exemplo, em sites destinados a acesso por aparelhos móveis. O montante do investimento não foi revelado. A Visa também anunciou que está trabalhando com a produtora de tecnologia celular Qualcomm para criar soluções que permitam transações semelhantes às de cartões de crédito, mas que sejam feitas com ajuda de celulares e leitores eletrônicos. A Qualcomm é a fornecedora dominante de chips para celulares que funcionam no padrão CDMA, muito usado nos Estados Unidos e também no Brasil.