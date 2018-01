Visa cria sistema de pagamento via celular para Nokia e G1

A firma de cartões de crédito Visa está desenvolvendo um sistema de pagamentos via celular para um dos próximos modelos de Nokia e para o G1, o primeiro telefone que usa o sistema Android do Google. Veja também: Com HTC G1, Google entra na concorrência com o iPhone Segundo a imprensa americana, os usuários do modelo 6212 Classic da Nokia, que será lançado em outubro, poderão fazer pagamentos em lojas passando simplesmente o telefone por um scanner eletrônico. A Visa está trabalhando em um sistema similar para o G1, mas ainda não há data de lançamento. Esta empresa começará oferecendo aos usuários do G1 alertas de transações em tempo real e outros serviços para seus telefones, como localização de caixas automáticos em mapas online. Estas ferramentas estarão disponíveis até o final do ano, segundo a companhia, mas, inicialmente, só para os usuários americanos que tenham um cartão Visa Chase. O desenvolvimento de produtos para o Android "é um grande passo em direção a nosso objetivo de combinar duas das mais poderosas inovações para o consumidor: os pagamentos eletrônicos e a tecnologia móvel", disse Elizabeth Buse, diretora de produtos globais da Visa. O anúncio da Visa foi feito poucos dias depois de o Google apresentar o G1, o primeiro telefone celular que funciona com a plataforma de software Android e que foi fabricado pela taiuanesa HTC. O G1, que chegará em 22 de outubro aos consumidores americanos, facilita a navegação pela internet e oferecerá aplicativos desenvolvidos por companhias e programadores alheios ao Google, HTC ou T-Mobile, operadora que oferece o telefone nos Estados Unidos.