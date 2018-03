Viseu e as Visitadoras

O bairro é a Quinta do Grilo, em Viseu, uma provinciana cidade do centro de Portugal, com 47 mil habitantes. Em um bloco de apartamentos numa rua próxima ao Hospital de São Teotônio, panos vermelhos pendem das janelas do térreo e do primeiro andar, profusamente iluminadas - um sinal codificado de que ali se vende sexo. A música em alto volume - sertaneja brasileira - jorra para a calçada, enquanto mulheres seminuas abrem e fecham as vidraças, perfeitamente visíveis do exterior. São 10h15 da noite. Uma jovem de longos cabelos pretos se debruça na janela, de sutiã, e aponta um pequeno laser para um dos carros estacionados. Um homem idoso sai do veículo e se esgueira para o prédio. Regressa meia hora depois, lépido e fagueiro.

Há meses a cena se repete todo santo dia na Quinta do Grilo, para indignação dos moradores da área, que já ficou conhecida como "Bairro da Luz Vermelha". É uma alusão ao Red Light District, de Amsterdã, onde há décadas prostitutas apregoam seus corpos e se pavoneiam nas janelas como se estivessem em vitrines - o que se tornou atração turística da cidade holandesa.

Depois dos enésimos abaixo-assinados e queixas na Polícia de Segurança Pública (PSP), no mês passado algumas residentes da Quinta do Grilo resolveram comprar a briga e pegar pesado. Criaram um blog intitulado "esposasdeviseu" e começaram a divulgar placa, marca e cor dos carros dos clientes das prostitutas. Desde então, quase 300 placas foram expostas online.

No blog, anônimo, as responsáveis ameaçavam estender as denúncias ao Facebook, para que se "saiba devidamente quem são os homens porcos de Viseu que enganam as conterrâneas e tiram a comida da mesa para gastar com prostitutas". A iniciativa causou um impacto sísmico nas redes sociais. Em Portugal não se fala de outra coisa. Para se ter uma ideia, até agora a única distinção de Viseu era ser conhecida como "a cidade das rotatórias" - o município possui nada menos que 197 em seu modesto perímetro urbano, quase uma a cada esquina.

Cinquenta mulheres - na esmagadora maioria, brasileiras em situação ilegal - vendem seus corpos nos prédios da Quinta do Grilo. Ficam ali desde a manhã até o último cliente, madrugada adentro. Nunca dormem no local. Os proprietários dos apartamentos não põem os pés no bairro e cobram de cada profissional 20 (R$ 50) por dia. Em cada um trabalham seis moças.

A retaliação das "esposasdeviseu" está longe de ser consensual - mesmo entre as esposas de Viseu. Isabel Machado é casada, vive há três anos no bairro e reconhece que por vezes chega a "ser embaraçoso" entrar e sair de casa, por causa da presença sôfrega de homens em busca de "ajuda profissional". No entanto, ressalva que a origem das listas de placas não é fidedigna e "poderá até servir como vingança pessoal para prejudicar alguém que nem sequer sabe do que se trata". Carlos Vieira, da Olho Vivo, uma ONG que presta apoio a prostitutas e imigrantes ilegais, lembra que há vários dispositivos legais aos quais os moradores podem recorrer e "a exposição online viola o direito à privacidade".

Dito e feito: a PSP de Viseu acabou recebendo queixas de duas pessoas - um homem e uma mulher - cujas placas foram expostas. Os visados acusam os autores do blog de violação de privacidade. No mesmo dia, o site saiu do ar. O ministério público acolheu as reclamações e abriu inquérito para apurar responsabilidades.

Mas em Portugal ninguém acredita que as "esposasdeviseu" tenham capitulado e tirado o time de campo. Pelo contrário: o contra-ataque dos denunciados jogou mais lenha na fogueira, polarizando de vez a opinião pública. Sílvia Oliveira, também moradora da Quinta do Grilo e igualmente casada, e com filhos, considera que a divulgação das placas chega a ser "ridícula". E acrescenta: "Me faz lembrar aquela história das Mães de Bragança, incrivelmente paroquiana". Por todo o país, inúmeros portugueses fazem a mesma associação. Afinal, foi há precisamente dez anos que a cidade de Bragança, com características semelhantes às de Viseu, se viu engolfada numa constrangedora notoriedade internacional. O escândalo atingiu tais proporções que acabou na capa da revista americana Time - e muita gente receia que agora a história se repita, mais como farsa que como tragédia.

Em 2003, um contingente de 300 prostitutas brasileiras desembarcou em Bragança e virou de ponta-cabeça o cotidiano do até então letárgico município de 27 mil habitantes. Proliferaram as casas de strip-tease e os bordéis. Ultrajadas por perderem seus maridos para "aquelas vagabundas", como uma delas vociferou à Time, um grupo de mulheres criou o movimento Mães de Bragança, com manifesto e tudo. O movimento passou a bombardear as autoridades com abaixo-assinados e manifestações estridentes. Na época não havia Facebook...

Apesar da celeuma, a polícia não chegou a fechar nenhuma boate nem deportar ninguém. Acontece que a prostituição não é proibida em Portugal. Mesmo durante a longeva e recatada ditadura de Antônio Salazar, entre os anos 1930 e 70 do século passado, inúmeros bordéis quadriculavam o país - e numerosas profissionais rodavam tranquilamente a bolsa nas ruas de Lisboa. Já durante o regime democrático, instaurado em 1974 pela Revolução dos Cravos, a prostituição foi despenalizada (em 1983), mas desde então reina uma ambiguidade jurídica. Se vender o próprio corpo não é proibido, constitui crime um terceiro lucrar, promover ou encorajar o meretrício.

O que não impediu que, há dez anos, o maior dono de inferninhos de Bragança ficasse mais famoso que o prefeito da cidade - e, sendo a política o que é e os seres humanos o que são, também se tornasse muito mais popular. Um dia, Manuel Podence foi interpelado na rua por uma colérica "mãe de Bragança." Ela espumou em plena calçada, para todo mundo ouvir: "O que é que a serigaita que está a desencaminhar meu marido tem que eu não tenho?" Resposta impávida: "Quinze quilos a menos".

Uma das jovens brasileiras que se prostitui na Quinta do Grilo é "Solange", paulista de 28 anos. Ela trabalhava como operadora de marketing em Ribeirão Preto até que ficou sabendo do "esquema" por meio de um contato na internet. Viajou para Madri com mais duas brasileiras, todas com passagem paga. De lá, seguiram de carro para Viseu. Solange quitou rapidamente sua dívida com o "angariador" - mas sabe de colegas que levam anos zerando a conta. Há caftens que chegam a reter os passaportes das jovens assim que elas desembarcam. Solange menciona o caso de "Magda", que trabalha num bordel em regime de semiescravidão, sem poder deixar o confinamento enquanto não sair do vermelho.

O paralelismo entre os escândalos de Bragança e Viseu é evidente. Ambas as cidades viraram polos atrativos para o mercado do sexo pago. Além dos próprios habitantes, há toda uma potencial clientela nos moradores dos arredores, professores e estudantes (Viseu tem duas universidades), viajantes e até turistas seduzidos pela publicidade involuntária das esposas traídas.

Mas, mesmo sem mencionar o advento das redes sociais, também há diferenças substantivas. Como a ditada pela crise econômica que assola Portugal e no último dia 25 de abril, 39º aniversário da Revolução dos Cravos, levou milhares de pessoas às ruas de Lisboa para protestar contra as medidas de austeridade do primeiro-ministro Passos Coelho. Por um lado, a presença das prostitutas estrangeiras deu novo alento aos salões de beleza, aos taxistas e aos restaurantes, cujos negócios definhavam. Como assume uma cabeleireira de Viseu (com um trocadilho inadvertido): "Nos dias de vacas gordas, aparecem umas dez moças e chegam a fazer fila". Por outro lado, a crise também já as afeta. Com menos clientes por causa do desemprego e da queda do poder aquisitivo, elas são obrigadas a cobrar menos e passar mais horas nas janelas.

As garotas brasileiras fazem parte da indústria global do sexo, um comércio calculado em US$ 100 bilhões anuais, que promove o tráfico de mulheres do Terceiro Mundo para os países ricos. O Instituto Europeu para Prevenção e Controle do Crime, ligado à ONU, estima que meio milhão de mulheres - maiores e menores de idade - transitem anualmente da América do Sul, Sudeste Asiático e África para o mercado da prostituição na Europa Ocidental.

Só em Portugal - um país de apenas 10 milhões de habitantes - há cerca de 100 mil prostitutas, de acordo com os dados divulgados no final de 2012 pela Rede sobre Trabalho Sexual. Em 17 de dezembro, foi apresentado um conjunto de recomendações da Agência Piaget para o Desenvolvimento com o objetivo de reformular o enquadramento legal da prostituição. O principal item é a organização de uma categoria profissional, mantendo criminalizada a exploração do trabalho sexual forçado.

No resto da Europa, o panorama é diversificado, com alguns paradoxos e incongruências como os de Portugal. Na Suécia, famosa pelos costumes liberais, é ilegal pagar por sexo, mas a prostituição não configura crime - embora a legislação a defina como "violência contra as mulheres e crianças".

Na Holanda - pátria de Rede Light District, em Amsterdã, uma espécie de Disneylândia do comércio sexual -, a prostituição está legalizada desde 2001. Em 2011, o governo anunciou que as prostitutas que trabalham nas vitrines do Bairro da Luz Vermelha começariam a pagar impostos.

Outro exemplo da globalização do mercado erótico é Tallinn, a capital da Estônia, Estado báltico membro da União Europeia desde 2004. Ali, a lógica jurídica adotada por Portugal e Suécia planta bananeira: a prostituição é permitida - desde que não organizada. Nos anos recentes, a cidade virou uma meca do turismo sexual, atraindo homens de toda a Europa Ocidental. No centro histórico de Tallinn, Patrimônio da Humanidade pela Unesco, as prostitutas borboleteiam sem sobressaltos.

Em abril, o Instituto Nacional de Estatística divulgou dados desconcertantes sobre a imigração em Portugal. Vivem no país cerca de 110 mil brasileiros, hoje a maior comunidade estrangeira em território português. Em 2003, os brasileiros em Portugal eram apenas a sétima população imigrante, o que reflete um crescimento de 244,5%. Ora, nesse período a economia lusa entrou em severa recessão, enquanto o Brasil registrou um surto de desenvolvimento, espelhado na proverbial "nova classe média".

Quanto ao perfil, 57,4% dos brasileiros estão empregados formalmente. A maior parte trabalha na limpeza de casas particulares, em hotéis ou restaurantes. Isso apesar de 41% dessa população imigrante ter o ensino secundário ou mesmo universitário, superando os portugueses nos mesmos ramos, que em apenas 19,9% dos casos apresentam nível igual de escolaridade.

Ainda é cedo para saber se a beligerância das "esposasdeviseu" afetará a comunidade brasileira em Portugal. Mas há o outro lado da moeda. No mês passado, o governo de Lisboa decidiu conceder um visto especial de residência no país, batizado de "visto gold". É atribuído sem burocracia a cidadãos estrangeiros que invistam um mínimo de 1 milhão no mercado português ou criem ao menos dez postos de trabalho. Dos 13 vistos gold já concedidos, 9 foram para investidores do Brasil. Ou seja: para os brasileiros que ali se instalam, Portugal tem mais de uma maneira de se revelar uma casa de tolerância.

* PAULO NOGUEIRA É ESCRITOR, JORNALISTA E AUTOR, ENTRE OUTROS ROMANCES, DE O AMOR É UM LUGAR COMUM (INTERMEIOS)