Visita a sites de sexo expõe dados de 2200 pessoas no Oregon O micro de um funcionário público no estado de Oregon, nos EUA, foi infectado por um vírus do tipo keylogger, arquivo hostil que ´grava´ tudo o que o usuário digita em seu teclado. O furo na segurança fez com os dados de 2200 contribuintes, como números de seguro social, nomes e endereços ficassem expostos à ação de hackers, em mais uma mostra de como os dados de pessoas e grupos estão vulneráveis ao roubo e invasões. Para piorar, a infecção aconteceu enquanto o funcionário navegava por sites pornográficos. O vírus conseguiu driblar os mecanismos de filtragem de segurança usados no ambiente. Segundo um comunicado divulgado pelo departamento atacado, a infecção teria acontecido em janeiro, e o keylogger não foi detectado antes de maio deste ano. O funcionário que navegou por sites pornográficos em horário de trabalho acabou sendo despedido. O governo do estado do Oregon afirmou que vai se responsabilizar por fornecer serviços de monitoramento de crédito e segurança de informações a todas as pessoas afetadas pelo problema.