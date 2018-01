Visita a sites pedófilos leva mais de 100 à prisão nos EUA O Escritório de Imigração e Alfândegas dos EUA informou que uma operação especial resultou na detenção de 125 pessoas em 22 Estados, por visitar sites de pornografia infantil. As páginas, segundo fontes policiais, mostravam crianças em atividades sexuais com adultos. A Operação Emissário aconteceu num período de dois a três meses, no fim de 2005 e início de 2006. A fonte informou que, além das 125 detenções, foram expedidas 225 ordens de apreensão de computadores pessoais. "A expectativa é de mais detenções à medida que evidências sejam examinadas", diz uma nota emitida pela operação. O Escritório de Imigração e Alfândegas informou que as detenções incluem um grande número de indivíduos previamente declarados culpados de crimes sexuais contra menores. Grande parte das detenções ocorreu na quarta-feira, no Estado de Nova Jersey, onde começou a operação. Entre os detidos estão um conselheiro religioso de Vancouver (Washington), um dirigente de escoteiros da localidade de Mission (Texas) e um funcionário do Escritório de Alfândegas e Proteção de Fronteiras. Os detidos foram acusados de posse ou recepção de pornografia infantil. Se forem considerados culpados podem ser condenados a um máximo de 10 anos de prisão e multas de até US$ 250 mil. "Não existe um refúgio seguro. A internet não serve para proteger quem consome e coleciona imagens de crianças agredidas e exploradas sexualmente", disse Kyle Hutchins, agente do Escritório de Imigração e Alfândegas encarregado da investigação.