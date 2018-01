Visite Berlim pela Web Você pode sentir um pouco do clima da capital alemã na internet e ver alguns dos lugares citados na reportagem acima: VISTA 3D - Conheça Berlim pelo alto e em três dimensões, tanto en imagens animadas quanto no Google Earth: www.virtual-berlin.de BLUESPOT - Os 64 pontos de acesso gratuito à internet. Página inicial dos terminais, também em inglês: www.bluespot.de HAUPTBAHNHOF - A estação mais moderna da Europa no Flickr. Vale a pena: www.flickr.com/search/?q=hauptbahnhof EAST SIDE GALLERY - Ainda está de pé 1,3 quilômetro do Muro. É lá que o povo picha e-mails: www.eastsidegallery.com SONY CENTER - Veja o que cerca a garota da foto principal no Photosynth feito pelo Link: tinyurl.com/sonycenter