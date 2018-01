Vista criará 100 mil empregos na Europa, diz Microsoft A Microsoft afirmou nesta semana que o lançamento do sistema operacional Windows Vista pode criar cerca de 100 mil empregos em seis países da UE, e que o programa não deve atrasar sua chegada ao mercado, prevista para 2007. O anúncio é feito em meio à disputa entre a empresa e a Comissão Européia sobre os sistemas de segurança do novo sistema operacional. A Microsoft divulgou em Bruxelas um estudo elaborado pela empresa IDC em seis países da UE (Espanha, Alemanha, França, Reino Unido, Polônia e Dinamarca), no qual são apresentadas as vantagens que o novo sistema operacional traria para o setor tecnológico e para a Economia. Segundo o estudo, encomendado pela própria Microsoft, o lançamento do Vista poderia gerar nestes seis países uma atividade econômica de aproximadamente 40 bilhões de euros. Um porta-voz da Microsoft afirmou que o lançamento do Vista na Europa continua previsto para janeiro de 2007, mas pediu à Comissão Européia mais clareza sobre as preocupações de Bruxelas. A CE pediu à Microsoft na última terça, dia 12, que a melhora da segurança em seus softwares, especialmente no sistema operacional "Windows Vista", não se restrinja apenas à concorrência, à diversidade e à inovação no setor.