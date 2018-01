Vista está vendendo mais rápido que XP,diz Microsoft A Microsoft anunciou na segunda-feira que vendeu mais de 20 milhões de licenças do Windows Vista no primeiro mês desde o lançamento do sistema em 30 de janeiro. A companhia informou que o ritmo de adoção do Vista é mais que duas vezes a taxa de adoção de seu predecessor, o Windows XP, que vendeu 17 milhões de licenças depois dos primeiros dois meses de lançamento. Os números liberados pela Microsoft seguem comentários distintos da companhia sobre a adoção do Vista, a primeira grande atualização de seu sistema operacional em mais de cinco anos. Antes do lançamento do Vista, o presidente-executivo da Microsoft, Steve Ballmer, havia previsto que os usuários passariam a usar o Vista num ritmo mais rápido do que aconteceu com versões anteriores do Windows. Entretanto, várias semanas depois do lançamento, Ballmer minimizou as expectativas afirmando que as previsões de analistas sobre a receita a ser gerada pelo Vista no ano fiscal de 2008, que começa em julho, foram "muito agressivas". O Windows, executado em mais de 95% dos computadores do mundo, é o motor principal dos negócios da Microsoft, permitindo à empresa fazer investimentos em novos negócios como players de música digital e serviços online.