Vistoria da Infraero passa hoje por Guarulhos e Galeão Dando continuidade às inspeções que fazem parte da Operação Verão 2008 da Empresa Brasileira de Infra-estrutura Aeroportuária (Infraero), o presidente da instituição, Sergio Gaudenzi, e o diretor de operações, tenente-brigadeiro Cleonilson Nicácio da Silva, visitarão hoje os aeroportos de Guarulhos (SP) e Galeão (RJ). Será realizada uma vistoria em toda a área dos terminais, incluindo os setores restritos de embarque, desembarque, pátio e pistas. Ontem eles passaram pelo Aeroporto de Congonhas (SP) e amanhã será a vez do Aeroporto Internacional de Salvador. A Operação Verão 2008 teve início no final de dezembro de 2007. Até março, continuarão funcionando os núcleos de apoio e o núcleo central em Brasília, que atuam como balcão de informações para prestar atendimento ao passageiro. Com o fim da operação, a Infraero retomará os trabalhos de rotina. De acordo com Gaudenzi, o ponto forte da Operação Verão 2008 foi informar o passageiro sobre o movimento nos aeroportos, referindo-se ao serviço disponível no site da instituição que fornece o número de decolagens e vôos em atraso por aeroporto, atualizado de hora em hora. "Essa experiência tem sido muito boa pelo fato da facilidade da informação. Se informarmos o passageiro, é muito mais fácil", comentou.