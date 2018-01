Visual perfeito não redime as falhas O maior problema de Devil May Cry 4 também é sua maior virtude. O jogo é extremamente difícil. Novatos que se arriscarem a jogar o modo de dificuldade avançado certamente ficarão frustrados. Muito frustrados. A parte boa disso é que, conforme o jogador progride no jogo, ganha habilidades; se perseverar, fica craque o suficiente para encarar o nível de dificuldade superior. E aí mora o perigo: o game vicia nesse ponto – quanto mais poder e técnicas de luta se conquista, mais recompensador é o desafio. No nível de dificuldade mais alto, só habilitado quando se termina o game algumas vezes, míseros demoninhos dão o mesmo trabalho que os chefes no modo de dificuldade normal. Como todo jogo da Capcom, o desafio é alto mas a satisfação é diretamente proporcional. A forma como as fases estão dispostas também são um grande problema. Não existe indicação clara dos passos que devem ser cumpridos no jogo. É muito fácil sair vagando pelas partes do jogo sem destino, perdido em busca de missões. É legal explorar, mas depois de meia hora levando bordoadas de demônios, é duro continuar vivo. Um mapa com os objetivos claramente marcados ou pelo menos a indicação em texto das missões seria uma bem-vinda ajuda. Um passo-a-passo do jogo, daqueles que são publicados em revistas de games, pode ajudar bastante para não perder tempo. A música de Devil May Cry 4 também é dureza. O metalzinho japonês genérico impera forte. Uma pena: se contasse com heavy metal de verdade o game seria ainda mais apetitoso. Tudo bem que a música só rola durante as partes de combate – mesmo assim as guitarrinhas genéricas acabam enchendo depois de um tempo. E o maior problema do jogo, que compromete seriamente a diversão: a forma como o progresso do jogador é salvo. Em vez de manter o ponto da fase onde se salva, o jogo só registra a missão em que se parou. Isso significa jogar fora mais de meia hora de jogo, dependendo da missão em que se está. Você pode ficar tremendamente frustrado por ter que jogar tudo de novo só para chegar no ponto onde já estava. Desnecessário: obriga o jogador a ser escravo do jogo – o que hoje em dia não faz o menor sentido. Por esses quesitos negativos, Devil May Cry 4 não é nota 10. Dou um 9 bem dado Esperemos o 5... J.A.