Vítima tem 60% do corpo queimado em incêndio em SP O incêndio que atingiu uma casa na Penha, bairro da zona leste de São Paulo, na manhã desta quinta-feira, 23, deixou uma vítima em estado em grave. O fogo teve início por volta das 6h, na Rua Claudia, número 153. De acordo com os Bombeiros, as chamas foram controladas em menos de meia hora. Ainda assim, uma pessoa que estava na residência teve 60% do corpo queimado. Ela foi encaminhada ao Pronto Socorro do Tatuapé, também na zona leste, e seu estado de saúde é considerado grave.