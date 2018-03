Vítimas de acidente em BH terão apoio psicológico

A grande preocupação é evitar o alarmismo entre a população e turistas, já que a capital mineira recebe uma das semifinais da Copa do Mundo, na próxima terça-feira, 08, e a avenida onde o viaduto desabou era uma das principais vias de acesso ao Mineirão.

A queda do viaduto deixou dois mortos e 22 pessoas feridas. Duas vítimas continuam internadas em hospitais da capital mineira - uma no Pronto Socorro Risoleta Neves e outra no João XXIII. Na tarde de ontem, os feridos foram levados para três hospitais, entre eles uma menina de 5 anos, filha da motorista Hanna Cristina, de 26 anos, que morreu na tragédia.

A mulher dirigia o ônibus suplementar da linha suplementar S70, que foi atingido pela estrutura de concreto. A criança deu entrada na unidade de saúde com um hematoma do lado esquerdo da cabeça, cefaleia e perda de consciência. Depois de passar por um exame de raio X, ela permaneceu em observação na ala de pediatria. A garota recebeu alta, nesta sexta-feira, por volta das 9h.