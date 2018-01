'Vitor & Helô' | Prato Fundo

A produção foi uma aventura. Trocas de e-mails, sugestões de ingredientes, escolha das receitas. O mais difícil foi ficar quieto. Não poder contar nada para o pessoal do Twitter foi complicado. As receitas, uma clássica italiana, o vitelo com um molho "à la" maionese de atum e anchovas, e a segunda, que posso dizer, mezzo francesa e mezzo italiana. O processo de preparo não exige muito esforço. Veja também: Era uma vez um livro que virou blog que virou filme No script de 'Julie & Julia' 'Edu & Beth & Carlos & Carole & Gabriela' | Da cachaça pro vinho 'Rogério & Wilma' | Amuse Bouche Meryl incorpora estilo desajeitado de Julia A grande cozinheira Já começou com algo promissor: manjericão. Extremamente simples e com poucos ingredientes. Mas… a massa folhada pronta pode dar algum trabalho se o dia estiver muito quente ou se sua geladeira não for lá muito eficiente. Uma das lâminas da massa ficou tão mole, mas tão mole que, quando fui desenrolar, se desfez em minhas mãos. Ficou toda recortada nas dobras, uma tristeza. A vitela pode ser substituída por lagarto. Troquei depois de rodar a cidade toda e não encontrar vitela. Confesso que fiquei meio receoso, pois o molho é à base de peixe. Carne vermelha com peixe? E ainda mais anchova? Será que combina? Outro detalhe, o uso de ovos crus – o terror para quem estudou microbiologia na faculdade. Adoro ovo frito com gema mole, mas cru... Com essas dúvidas na cabeça, fui cozinhar disposto a abrir os horizontes. Prefiro fazer as marinadas em saco plástico, fica mais fácil para mexer e o contato com o líquido é maior. Experimenta aqui e ali, acerta o tempero... Então, chega o momento de degustar tudo junto… A carne precisa do molho; e o molho, da carne. Os dois se complementaram. *** Basta abrir o livro com as receitas de Heloisa Bacellar e as fotos primorosas de Romulo Fialdini, para se sentir imediatamente confortável, em casa. Tem comida para todas as estações – pratos para os dias quentes, para os dias frios, para quando o tempo é curto e quando a ocasião é especial. O cuidado com as receitas, todas muito bem explicadas, deixa o cozinheiro seguro. Cozinhando para Amigos Heloisa Bacellar Editora DBA