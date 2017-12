Vitor Hugo diz que título recuperou orgulho dos palmeirenses

O zagueiro Vitor Hugo, do Palmeiras, demonstrou o habitual bom humor na noite desta segunda-feira na festa pelo título brasileiro do clube. Entre piadas e muitas risadas, o jogador só ficou sério para comentar o impacto do feito de domingo, obtido com a vitória por 1 a 0 sobre a Chapecoense, que na opinião dele conseguiu recuperar a ligação da torcida com a equipe.

Para o defensor, a conquista do Campeonato Brasileiro resgatou os seguidores. "Cheguei no Palmeiras para buscar o orgulho do torcedor palmeirense. Conseguimos recuperar isso. Temos o sentimento de dever cumprido", disse o jogador, contratado no começo de 2015. "Esses dois últimos anos foram os mais especiais da minha carreira", comentou o ex-América-MG.

Vitor Hugo afirmou que tem vivido momentos de intensa felicidade e pouco descanso depois de domingo. "Quase não dormi. Estou vibrando e relembrando de tudo o que aconteceu no campeonato. O ano começou difícil, com eliminação na Libertadores. Fomos coroados com o título, uma recompensa para todo o torcedor que acreditou na gente", comentou.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Apesar da conquista antecipada no Brasileiro, o defensor negou que a campanha tenha sido fácil. "Teve jogos muito difíceis, como contra o Flamengo, Santa Cruz e o Atlético-MG, com várias brigas. As últimas vitórias em casa foram todas apertadas, mas deram para mostrar que não entregaríamos os pontos tão fácil", disse.