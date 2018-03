Entrou no ar neste sábado, 31, o novo site do Estadão. Com novo layout, o estadão.com.br agora tem páginas diferentes para notícias, entrevistas, artigos e reportagens especiais. A interação com o internauta aumentou. Recurso inédito permite compartilhar facilmente qualquer trecho da reportagem.

Para aprimorar o site, conte-nos se você detectar algum erro ou problema no novo estadão.com.br. Basta comentar esta notícia.