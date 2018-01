Viúva de Campos não demonstrou interesse em vaga de vice, diz presidente do PSB

"Ela jamais me disse dessa intenção (de concorrer como vice na chapa com Marina)", afirmou Amaral à Reuters nesta segunda-feira, um dia após o funeral de Campos.

Amaral disse que encara essa possibilidade como "especulação" e que esse tema só será definido depois que Marina Silva for confirmada como nova candidata à Presidência pelo PSB.

Segundo ele, até quarta-feira o partido já terá tomado essa decisão e nesse momento está havendo um processo de consulta aos governadores do PSB, candidatos a governos estaduais da legenda e a partidos aliados para chegar à reunião da comissão executiva do partido sem divergências.

"Essa decisão não passa de quarta", disse.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Campos, 49 anos, morreu quando o avião que voava caiu em Santos (SP) na manhã de quarta-feira. [nL2N0QJ2AL]

Apesar dos cuidados de Amaral para não formalizar a decisão antes da reunião da comissão executiva do partido, não há mais dúvidas no partido de que Marina será a candidata.

No sábado, o líder do PSB na Câmara, Beto Albuquerque (RS), disse à Reuters que Marina já havia sinalizado que assumiria a cabeça de chapa. [nL2N0QM0EC]

Albuquerque, aliás, é o nome mais cotado para formar a dobradinha com Marina, já que o partido quer um nome que tenha ligação orgânica com a legenda, que defenda o legado de Campos e tenha proximidade com Marina --que entrou no PSB porque não conseguiu registrar seu partido, Rede Sustentabilidade a tempo de disputar as eleições neste ano.

Mesmo antes de ser oficializada como candidata, Marina foi incluída numa pesquisa do Datafolha e apareceu em segundo lugar, em empate técnico com o candidato do PSDB, Aécio Neves, ela com 21 por cento das intenções de voto e ele com 20 por cento, diferença dentro da margem de erro da sondagem, de dois pontos percentuais. Dilma segue na liderança com 36 por cento.

Na pesquisa anterior do Datafolha, Campos, então cabeça de chapa do PSB, tinha apenas 8 por cento das intenções de voto.

(Reportagem de Jeferson Ribeiro)