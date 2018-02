Viúva do milionário da Mega Sena chega ao litoral do RJ Absolvida na madrugada de sábado da acusação de ter sido a mandante do assassinato do ex-lavrador e milionário Renné Senna, ocorrido em janeiro de 2007, a ex-cabeleireira Adriana Almeida, de 34 anos, que ficou conhecida como "a viúva da Mega Sena", chegou na manhã de hoje à cidade de Arraial do Cabo, no litoral norte do Rio."Por favor, me deixem viver. Bastam cinco anos da minha vida que eu já perdi com isso tudo", disse ela à repórter do jornal carioca Extra. "Não vou dar entrevista agora. Vamos marcar uma coletiva. Estou muito cansada com isso tudo."