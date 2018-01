Vivendi amplia participação na GVT para 72,1% do capital

A participação total, incluindo opções de compra de ações não exercidas, agora chega a 78,7 por cento, representando 108 milhões de ações, comparado com os 71,3 por cento (97,9 milhões de ações) de 3 de dezembro e de 57,5 por cento (73,8 milhões de ações) de 13 de novembro, informou a companhia em comunicado.

Segundo a Vivendi, o objetivo da empresa com esta elevação é futuramente consolidar sua posição de controle sobre a GVT.

A Vivendi não fez um acordo de acionistas com respeito às ações que fazem parte do bloco de controle, nem com respeito a compra ou venda de ações, além do que já foi divulgado publicamente, concluiu o comunicado.

(Reportagem de Aluísio Alves)