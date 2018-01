Vivendi deve concluir auditoria da GVT antes do previsto

O conglomerado francês de entretenimento e telecomunicações Vivendi informou que está concluindo a auditoria para sua proposta compra da GVT mais cedo do que o previsto, como informa o Wall Street Journal. Com isso, a companhia fica mais perto de completar a aquisição da operadora de telecomunicações brasileira.

Um porta-voz da Vivendi afirmou que a companhia provavelmente vai apresentar a seu conselho uma recomendação positiva para concluir a aquisição. O conselho da Vivendi vai se reunir em 16 de outubro para decidir se ratifica o acordo. A Vivendi anunciou uma oferta amigável em dinheiro de 2 bilhões de euros, cerca de US$ 5,4 bilhões, pela GVT, um movimento destinado a dar à empresa francesa acesso ao crescente mercado de internet do Brasil.

Para concluir o acordo, a Vivendi precisa adquirir no mínimo 51% das ações da GVT. Os acionistas da companhia brasileira precisam abrir mão de uma cláusula contida nos estatutos da empresa que exige que todas as propostas de compra devem oferecer um prêmio de 25% sobre o preço das ações antes de a oferta ser anunciada. A GVT ainda não estabeleceu data para uma reunião de acionistas sobre o assunto.

A oferta da Vivendi, de R$ 42 por ação, representou um prêmio de 15,83% sobre o valor do fechamento dos papéis em 8 de setembro, um dia antes do anúncio da proposta. De acordo com uma pessoa próxima às duas companhias, os acionistas controladores da GVT, o Swarth Group e a Global Village Telecom, que têm cada um cerca de 15% da empresa, estão dispostos a aprovar o acordo.

A potencial aquisição da GVT faz parte de uma estratégia mais ampla da Vivendi para investir em mercados emergentes em rápido crescimento. A companhia francesa que aproveitar a crescente presença da GVT no mercado de banda larga brasileira. Se os estágios finais de negociação forem concluídos, o acordo deve ser selado no início do próximo ano. As informações são da Dow Jones.