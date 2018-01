Vivendi e GE negociam adicional de US$500 mi por NBC Universal

Aumentaram nas últimas semanas especulações de que a Vivendi venderá os 20 por cento que detém na NBC Universal.

A General Electric, dona de 80 por cento da NBC Universal, está em conversas para venda de 51 por cento da unidade para a Comcast, um acordo que exigiria que a Vivendi se desfizesse de sua posição na NBC Universal, segundo disseram fontes à Reuters.

A participação da Vivendi na NBC Universal é estimada em 6 bilhões de dólares, com base em um valor de mercado de 30 bilhões de dólares para toda a empresa que é alvo das transações, de acordo com as fontes.

A Vivendi está pedindo um preço maior que o cobrado anteriormente, disse uma fonte familiar às negociações ao jornal, acrescentando que o euro forte é uma das razões para a diferença solicitada.

A Vivendi está em outro processo de fusão e aquisição em aberto.

O grupo francês ofereceu em setembro 42 reais por ação da brasileira GVT, mas o grupo espanhol Telefónica, por meio de sua unidade Telesp no Brasil, contra-atacou e fez proposta de 48 reais por ação da GVT.

O Conselho da Vivendi se reuniu na semana passada e havia expectativa de que fossem tomadas decisões acerca da fatia da empresa na NBC Universal e da oferta de compra da GVT. Mas a empresa não se pronunciou sobre os dois assuntos até o momento.

No Brasil, as ações da GVT encerraram a última sexta-feira a 49,50 reais na Bovespa, acima, portanto, do preço oferecido pela subsidiária brasileira da Telefónica e embutindo expectativas do mercado de que a Vivendi poderá melhorar sua proposta pela companhia brasileira.

(Reportagem de Anupreeta Das)