Viviane Araújo é cercada por fotógrafos por todo desfile A atriz e modelo Viviane Araújo, que desfilou de Rainha da Bateria da Mancha Verde com fantasia de onça, foi cercada pelos fotógrafos durante todo o desfile. Próximo à dispersão, o assédio dos fotógrafos à atriz, que ficou famosa ao namorar o cantor Belo, chegou a incomodar alguns diretores da escola. Sobre o retorno da Mancha Verde ao Grupo Especial após dois anos fora, ela disse que isso "dá um gosto diferente para brigar, uma força a mais". Antes do desfile ela contou que este é o quarto ano em que ela desfila pela Mancha Verde, que neste carnaval também estará à frente da Bateria do Salgueiro, no Rio de Janeiro e não viajará para o Nordeste durante o carnaval. O desfile da Mancha Verde também trouxe o governador de Pernambuco Eduardo Campos. O enredo da escola foi em homenagem ao escritor e dramaturgo Ariano Suassuna.