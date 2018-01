Vivo assina contrato com a francesa Alcatel-Lucent

O grupo francês Alcatel-Lucent anunciou nesta quinta-feira, 7, a assinatura de um contrato de suporte técnico e manutenção de três anos com a Vivo, líder de telefonia celular no Brasil e no hemisfério sul. A Alcatel-Lucent explicou que fornecerá serviços de assistência técnica e de manutenção à rede da Vivo na região metropolitana de São Paulo e em toda a região Centro-Oeste do país. O projeto reforça a colaboração estratégica entre Vivo e Alcatel-Lucent. Além disso, consolida a liderança da operadora no serviço de exploração e manutenção de redes fixas e móveis no Brasil, segundo informou o grupo francês. O contrato é "cinco vezes maior" que o assinado no ano anterior entre as duas empresas e compreende serviços de manutenção e de reparação de primeiro nível em 2.300 estaçõe da Vivo, acrescentou o grupo em comunicado. O objetivo é ajudar a operadora a reduzir suas despesas e melhorar a confiabilidade da rede.