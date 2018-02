Vivo ativa 4G em mais 11 municípios e atinge 111 cidades com serviço A operadora de telecomunicações Vivo ativará a partir de sexta-feira o serviço de Internet móvel de quarta geração (4G) em mais 11 cidades de quatro Estados (SC, RJ, RS e SP), totalizando 111 municípios do país com oferta do serviço, informou a empresa na quinta-feira.