Vivo ativa oferta de 4G em mais 11 municípios e chega a 86 no país

Os novos municípios que receberão o serviço são Aracaju (SE), Campo Grande, Feira de Santana (BA), Londrina, Foz do Iguaçu (PR), Duque de Caxias, São Gonçalo (RJ), Contagem (MG), Atibaia, Itatiba e Porto Feliz (SP).

A empresa informou que tem 858 mil clientes de 4G no país, o equivalente a uma participação de 41,3 por cento do mercado.

Entre os 75 municípios que a Vivo já atende com 4G, estão as 12 cidades-sede da Copa do Mundo, que tiveram o serviço ativado no ano passado.