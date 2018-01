Vivo confirma rede GSM para a Comissão de Valores Mobiliários A Vivo Participações S.A., controladora das operadoras de telefonia celular com a marca ?Vivo?, confirmou a intenção de implantar no Brasil uma rede com a tecnologia GSM - a mesma usada pelas concorrentes TIM e Claro. Esta nova rede será implantada sobreposta à atual rede CDMA, o que fará com que a operadora passe a comercializar no Brasil os mesmos aparelhos que estão disponíveis nas operadoras concorrentes. Seguindo a instrução CVM nº 358/02, a empresa admitiu à Comissão de Valores Mobiliários por meio do comunicado de um fato relevante, que iniciará estudos para a implantação de uma rede GSM/GPRS em sua rede de cobertura em 19 Estados, mais o Distrito Federal. Na semana passada, quando este plano se tornou público, após declarações dadas pela Telefónica da Espanha, uma das controladoras da Vivo Participações, a empresa se recusou a comentar o fato.