Vivo continua a perder mercado A operadora celular Vivo perdeu quase sete pontos de participação no mercado de julho de 2005 até o mês passado, saindo de 37,3% para 30,8%. Somente neste ano, a redução foi de quase 4 pontos, impactada também pela recente limpeza na base de assinantes da empresa, com exclusão de telefones desativados. A TIM, por sua vez, consolidou-se na segunda posição, com a participação subindo de 22,4% para 24,6%, enquanto a da Claro passou de 21,5% para 22,9%. Estas duas últimas usam a tecnologia celular GSM, que deve ser adotada agora pela Vivo como uma forma de recuperar o mercado perdido para as concorrentes.