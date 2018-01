Vivo declara interesse pela Telemig Celular

A Vivo, maior operadora móvel do Brasil, está interessada na Telemig Celular, afirmou nesta sexta-feira o presidente-executivo e chairman da Portugal Telecom, Henrique Granadeiro. O grupo português divide o controle da Vivo com a espanhola Telefónica . No final de maio, a Telpart Participações, controladora indireta da Telemig e da Amazônia Celular, contratou o banco de investimentos Merrill Lynch para estudar alternativas estratégicas, incluindo a venda das operadoras. Granadeiro afirmou que seria natural a compra da Telemig, que atua em Minas Gerais, já que a Vivo não tem operações nesse Estado. "Numa hipótese de a Telemig ser comprada, não seria pela Portugal Telecom ou pela Telefónica... A Telemig, a ser comprada, seria pela Vivo", disse ele a jornalistas.