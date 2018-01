Vivo e Tim perdem mercado em julho, Claro e Oi avançam As operadoras de telefonia celular Vivo e TIM perderam mercado em julho, segundo dados divulgados nesta sexta-feira pela Agência Nacional de Telecomunicações. No mês em que foi registrado o segundo maior volume de novos usuários do ano, Claro e Oi avançaram. A Vivo, que continua na liderança do mercado brasileiro, teve participação de 28,11 por cento em julho ante 28,35 por cento em junho. Em janeiro, a empresa tinha fatia de 28,85 por cento. A TIM, única operadora com cobertura nacional própria, viu sua parcela cair de 25,78 por cento em junho para 25,72 por cento no mês passado. Em janeiro, a companhia tinha 25,51 por cento de participação. A terceira colocada, Claro, passou de 24,61 por cento em junho para 24,67 por cento julho. Enquanto isso, a Oi registrou crescimento de 12,92 para 13,08 por cento. Julho, que é um período tradicionalmente fraco para o setor, foi o segundo mês do ano em adições de usuários à base de telefonia celular do país, com 1,856 milhão de novas habilitações. Maio, marcado pelo importante feriado do Dia das Mães, segue sendo o primeiro, com 2,215 milhões. Até o mês passado, o Brasil tinha 108,52 milhões de linhas celulares em operação, das quais 80,28 por cento eram pré-pagas.