Vivo eleva investimentos no ano, com R$1 bi só no 4o trimestre A Vivo, maior companhia de telefonia móvel do país, aumentou a previsão de investimentos para o ano de 1,7 bilhão de reais para até 1,9 bilhão de reais, dos quais cerca de 1 bilhão serão aplicados no quatro trimestre. Segundo a área de finanças da empresa, os recursos serão alocados no pagamento da compra de licenças de telefonia móvel adquiridas no último leilão da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Além disso, a Vivo pretende investir na ampliação da rede, tecnologia da informação e lançamento de produtos e serviços, como um telefone celular residencial que está sendo testado no Paraná e Santa Catarina com tarifa de chamada fixa. (Por Alberto Alerigi Jr.)