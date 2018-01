Vivo encerra 2007 com 27,68% dos usuários de celular do país A operadora Vivo terminou 2007 com 27,68 por cento dos usuários de celular no país, mantendo a liderança no setor, mostraram dados disponibilizados pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) nesta quinta-feira. A empresa --controlada por Portugal Telecom e Telefónica-- ampliou levemente sua fatia de mercado no último mês do ano. Em novembro, o market share da Vivo era de 27,60 por cento. A TIM, que pertence à Telecom Italia, encerrou o ano com 25,85 por cento da base de assinantes de telefonia móvel, enquanto a Claro, da mexicana América Móvil, aparece em seguida com 24,99 por cento. Segundo dados da Anatel, o Brasil tinha no final de dezembro quase 121 milhões de usuários de celulares, com crescimento da base de assinantes do serviço de 21,08 por cento sobre 2006. Dezembro foi o mês de maior número de habilitações de celulares na história do país, com 4,67 milhões de novos telefones móveis entrando em operação. Do total de celulares no Brasil, 80,66 por cento são pré-pagos e 19,34 por cento, pós-pagos, de acordo com a Anatel. Segundo a corretora Brascan, os números de dezembro indicam "maior competição entre as operadoras e maior número de promoções, o que pode ser pontualmente negativo para o setor em termos de rentabilidade". O ranking das operadoras da Anatel mostra ainda a Oi com 13,21 por cento de market share em dezembro, Telemig Celular/Amazônia Celular com 4,40 por cento e Brasil Telecom GSM com fatia de 3,52 por cento. Completam a lista a CTBC Telecom Celular, com 0,30 por cento da base de usuários, e a Sercomtel Celular, com 0,06 por cento do total. (Reportagem de Cesar Bianconi)