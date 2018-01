Vivo entra na briga pela venda do iPhone

A Vivo não pretende ficar atrás na corrida para trazer o iPhone às lojas brasileiras de sua rede. O presidente da operadora da operadora, Roberto Lima, disse ontem, 9, que a companhia também negocia com a Apple para trazer o iPhone para o Brasil. "As conversas são feitas pelos acionistas internacionais da Vivo", diz ele. A operadora espanhola de telefonia Telefónica tem metade do controle da Vivo. Na quarta-feira, 7, a América Móvel, dona da companhia concorrente Claro, anunciou um acordo com a Apple para trazer o iPhone à América Latina. Leia mais no caderno Economia&Negócios de hoje e aqui. A disputa pela venda do iPhone não é novidade, e acontece inclusive em mercados importantes. A Apple tem contratos de exclusividade com a 02, na Inglaterra; com a T-Mobile, na Alemanha; e com a Orange, na França. Nos Estados Unidos, os telefones saem por cerca de US$ 300 (R$ 510), e são vendidos unicamente pela AT&T. Fenômeno de vendas em todo o mundo, inclusive no Brasil – projeções feitas em março desse ano davam conta de que já havia mais de 100 mil usuários ativos no País. Em julho de 2007, o Link publicou o primeiro teste feito com o iPhone e destacou a expectativa criada pelo aparelhinho. Nos seis meses entre o seu anúncio e lançamento, o celular da Apple foi o assunto de 11 mil reportagens. Além disso, uma pesquisa por ele no Google levava a mais de 74 milhões de resultados. Atualmente esse número mais que dobrou, chegando a 171 milhões de resultados. Clique aqui para ver um passo a passo com texto (em inglês) e imagens mostrando como foi a apresentação do iPhone feita por Jobs na Macworld do ano passado. A Apple espera fechar o ano de 2008 com 14 milhões de iPhone em operação no mundo. Leia mais sobre o iPhone, o seu "irmãozinho" o iFone e a tecnologia 3G: 3G: Internet no celular está mais rápida Conheça o iFone A saga para desbloquear o iPhone no Brasil Apple Store no Brasil? Quase isso O amor nos tempos do iPhone Apple anuncia que iPhone irá receber jogos Adolescente de 17 anos desbloqueia iPhone pela 2ª vez Redução de preço tenta ajudar vendas do iPhone iPhone traz tecnologias inéditas 10 vídeos sobre o iPhone iPhone explode durante tentativa de desbloqueio