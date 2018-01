Vivo fará manutenção em rede nesta semana Usuários de telefones celulares da operadora Vivo podem enfrentar problemas com o serviço nesta semana. É que a empresa fará a troca de sistemas de gerenciamento de serviços. Segundo um comunicado da companhia, publicado em jornais nesta semana, clientes podem enfrentar interrupções na região da Grande São Paulo até as 6h de amanhã. Segundo a assessoria de comunicação da Vivo, não foram registradas interrupções até o momento e que o comunicado segue as normas vigentes que obrigam as operadoras a informar os clientes sobre a manutenção de sistemas, mesmo que não aconteçam interrupções. A Vivo tem cerca de 30 milhões de usuários, dos quais 10 milhões estão no Estado de São Paulo.